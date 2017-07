Colombiano é preso por suspeita de lesão

No domingo, 9 deste mês, estava sendo realizado um evento para estrangeiros na cidade de Toyohashi (Aichi). Por volta das 19h55, foi registrada a ocorrência de briga no corredor do salão do evento, segundo o Tonichi News.

Dois homens estavam envolvidos e um deles sofreu agressão provocando lesão.

A Polícia da Província de Aichi anunciou em seu boletim que o agressor foi preso sob suspeita de lesão na vítima.

Na quarta-feira (26) as autoridades policiais de Toyohashi levaram o agressor para responder na delegacia. O nome do suspeito é Juan Carlos Ortega Soto, 52 anos, de nacionalidade colombiana, segundo o jornal. Ele reside em Tamenaka-cho, na mesma cidade, e é funcionário de uma empreiteira.

Segundo o boletim da polícia, o colombiano teria agredido o homem com socos e chutes.

Fontes: Tonichi News e divulgação Imagem: Pixabay