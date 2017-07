Caminhão atropela 4 trabalhadores na via expressa em obras

Um grave acidente foi registrado por volta da 1h45 desta terça-feira (25) na via expressa Hanshin. A ocorrência foi na altura da cidade de Kobe (Hyogo), em Higashi Nada-ku.

Uma das faixas estava com sinalização de bloqueio por conta das obras. No entanto, um caminhão de porte médio manteve a velocidade e entrou em cheio no canteiro de obras.

Segundo o Kobe Shimbun, a polícia das vias expressas de Hyogo informou que 4 trabalhadores foram atingidos. Um deles, de 53 anos, residente em Tennoji, Osaka (província homônima) perdeu a vida. Outro de 54 anos teve fratura craniana e seu estado é grave. Dois vigilantes da obra tiveram lesões leves.

Os policiais prenderam o motorista de 52 anos, em flagrante. Ele reside em Neyagawa (Osaka) e foi indiciado por negligência ao volante. Mais tarde, segundo o jornal Kobe, a suspeita foi modificada para negligência ao volante resultando em morte e lesões.

Segundo informações da polícia “não estava olhando direito pra frente. Me demorei para mudar de faixa”, teria dito o motorista preso, reconhecendo o ato.

Por conta desse acidente, o trecho de 4Km entre Fukae a Ashiya ficou interditado por cerca de 3h20.

Fontes: Kobe Shimbun e Sankei News Foto: Kobe Shimbun