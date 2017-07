Brasileiro preso por uso de droga em Aichi

Sem identificá-lo, a Polícia da Província de Aichi, anunciou que prendeu um homem de cidadania brasileira, de 40 anos. A prisão ocorreu sob suspeita de uso de droga – sem especificar qual – no período de 15 a 24 deste mês. E foi preso nesse mesmo dia, segunda-feira, pela polícia de Moriyama, bairro da cidade de Nagoia.

Em relação à legislação de controle de narcóticos, há várias classificações, desde o uso pessoal até o contrabando.

No caso desse brasileiro, poderá ficar detido ou preso por 1 mês a 10 anos, mas também poderá obter liberdade condicional. Segundo informações de uma web page de advogados, a pessoa só é presa sob suspeita de uso de drogas ou estimulantes, em 2 situações:

Ao ser interrogada ou ter a casa vistoriada e descobriu-se a droga Como forte evidência, quando os princípios ativos do estimulante ou droga forem detectados no exame de urina

Uso de droga: fiança e liberdade condicional?

Se no exame de urina for comprovado o uso, mesmo que tenha sido uma única vez, em geral, a pessoa é encaminhada para a promotoria.

No caso de ser preso por uso de droga, é possível ser liberado sob fiança. Esse valor pode variar de 1,5 a 2 milhões de ienes. Assim, a pessoa pode esperar pelo julgamento em liberdade condicional.

Segundo explicação do site, “a punição, no caso de não ter antecedentes, depois de assumir o uso, é possível obter a liberdade condicional para pena de 1 ano e 6 meses, em geral”.

Se no caso do usuário de droga, houver suspeita de repasse, ou de alguma relação com grupo fornecedor ou de contrabando, em geral, não é concedida a liberdade condicional. Em para cada um desses exemplos, a punição pode ser diferente.

Fontes: divulgação e Taiho Bengoshi Foto ilustrativa: Pixabay/Wikimedia