Brasileiro é preso sob suspeita de uso de droga

Segundo o jornal Tonichi, a Polícia de Toyohashi (Aichi) anunciou a prisão de um brasileiro por violação da lei de controle de drogas, no domingo (16).

O motivo da prisão é que ele teria usado estimulantes no período de 7 a 16 deste mês, em alguns locais dentro da província de Aichi.

De acordo com a informação do jornal, o brasileiro foi identificado como Maurício Nakayama, 47 anos, autointitulado funcionário, residente no bairro Shigo-cho Yamahata, na cidade de Toyota (Aichi).

Fonte: Tonichi