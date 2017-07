Bebê morre por insolação dentro do carro

Um homem foi preso na terça-feira (25) sob suspeita de ter provocado a morte do filho, bebê de 1 ano e 11 meses, dentro do carro. O bebê morreu por insolação, em consequência do abandono dentro do veículo, segundo a imprensa japonesa. A ocorrência foi registrada pela Polícia de Kosai (Shizuoka), em 8 deste mês.

O homem preso, pai do bebê, tem 25 anos, Hiroki Murata, é residente em Arai-cho, na cidade de Kosai.

Segundo o jornal Yomiuri, o pai saiu com o bebê dizendo que iria passear. No entanto, deixou-o dentro do carro, no estacionamento, para jogar pachinko. Segundo informações da polícia, ele deve ter entrado por volta das 11h e saído da casa de pachinko cerca de 2 horas depois.

Quando saiu de lá e entrou no carro, seu bebê estava sem sentidos. Ele se dirigiu para a residência e foi a esposa quem acionou o 119.

De acordo com o Observatório de Meteorologia de Hamamatsu, nesse dia a temperatura estimada em Kosai foi de 32°C.

Fontes: TBS e Yomiuri Shimbun Foto: TBS