Atriz japonesa é pega furtando produtos em loja de conveniência

A polícia de Tóquio está interrogando a atriz japonesa Mariko Ishihara, de 53 anos, pela suspeita de furtar um bentô (marmita) e outros itens alimentícios de uma loja de conveniência na capital.

De acordo com a polícia, o incidente ocorreu no dia 22 de julho quando Ishihara estava em uma loja de conveniência no distrito de Sumida.

Ela tentou sair do estabelecimento sem pagar pelo bentô e uma garrafa de chá, divulgou a Fuji TV. Um atendente que presenciou o suposto furto notificou a polícia por telefone e a atriz foi apreendida e levada para a delegacia.

Segundo a polícia, Ishihara admitiu a acusação, mas ainda não foi incriminada.

Em sua carreira de atriz, Ishihara era notória por perder sua calma fácil e foi publicamente chamada de “louca” e “uma atriz de pavio curto” na mídia. No entanto, nos últimos anos, ela desapareceu da cena pública.

Fonte: Japan Today Imagem: Tokyo Sports

