Atendente morre em decorrência de agressão do cliente

Ryona Yojima, 19, trabalhava como atendente em uma casa noturna, com karaokê e jogo de dardos, localizada em Shinbashi, na capital japonesa. Em 4 de julho ela foi agredida fisicamente por um homem que tem relações comerciais com a casa. Mas, nessa noite ele teria ido como cliente. Eijiro Ito, 31, profissão e endereço incertos, teria dado socos no rosto da atendente.

Ela foi socorrida mas morreu em consequência de hematoma subdural agudo, em 10 de julho.

A prisão do homem foi anunciada na terça-feira (25) sob suspeita de lesão. Com a morte da atendente, a polícia trocou a suspeita para lesão letal.

Segundo o noticiário da TBS, a polícia informou que o homem admite o ato. Os homens da lei continuam investigando para saber se havia algum problema entre os dois envolvidos.

O que é hematoma subdural que matou a atendente

Normalmente é causado por um trauma na cabeça, formando uma acumulação de sangue entre o encéfalo e o crânio. Pode levar a vítima à morte, como foi o caso dessa atendente, pois o agudo costuma ser fatal.

