5 pessoas indiciadas por remessas financeiras ilegais

A Polícia da Província de Chiba anunciou que na segunda-feira (24) 5 pessoas com mandado de prisão em 22 deverão ser indiciadas. Um casal de filipinos foi preso por dois motivos. Um deles, por empregar pessoas com o período de visto já vencido e por realizar remessas financeiras ilegais. O casal é proprietário de uma das lojas de produtos filipinos em Ichihara (Chiba), com 40 e 46 anos.

Além dos dois, a polícia prendeu mais 3 envolvidos na atividade bancária sem autorização. Todos são suspeitos de terem recebido comissão dos clientes para fazerem remessas financeiras para as Filipinas, no período de setembro de 2014 a junho deste ano. Nesse período teriam enviado 2,3 milhões de ienes, em 4 operações, a pedido de 3 clientes, segundo levantamento da polícia. Essas operações teriam sido realizadas através de outra loja de produtos filipinos em Tomisato (Chiba).

Remessas financeiras ilegais: dinheiro era entregue em mãos

Eles atendiam os clientes em 4 lojas situadas em Mobara, Ichihara, Narita e Kimitsu. Recebiam a quantia desejada para envio por parte dos cliente e depois faziam contato com pessoas nas Filipinas para passar os valores convertidos. Elas tinham a função de fazer a entrega pessoalmente às famílias destinadas.

No começo deste mês, policiais se dividiram para fazerem busca e apreensão nas 4 lojas.

Segundo o Chiba Nippo, há suspeita de que a irmã de um dos presos já vem atuando como banco paralelo (chika ginko) há 10 anos.

Há suspeita de que cerca de 100 clientes tenham feito uso desse “serviço. A polícia está investigando o casal, dono das lojas, pela suspeita de ter enviado soma de dinheiro ilegalmente, que pode chegar a 100 milhões de ienes no total.

