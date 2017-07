3 estrangeiros gatunos se deram mal no café em Ginza

Nesta terça-feira (18), a polícia informou a prisão de 3 estrangeiros, no sábado (15), provavelmente, envolvidos em outros casos.

Investigadores do Departamento da Polícia Metropolitana estavam com a pulga atrás da orelha com a sequência de ocorrências como relataram vítimas de batedores de carteira ou de furtos em Tóquio. Desde o mês passado, as 7 ocorrências tinham uma característica em comum: praticadas por um grupo de homens estrangeiros.

Modo de agir dos 3 estrangeiros gatunos

A prisão ocorreu depois do flagrante dado na sexta-feira (14). Em um café de Ginza, um dos bairros famosos de Tóquio, 3 homens furtaram uma bolsa contendo 50 mil ienes.

Um dos elementos teria causado uma confusão com o atendente, perguntando em voz alta o horário de encerramento do expediente. Com isso, desviaram a atenção dos clientes. Enquanto isso, os 2 espertalhões passaram a mão na bolsa de um dos clientes que estava distraído.

Só não imaginavam que investigadores se encontravam lá e deram flagrante. Levados para a delegacia, um deles nega, mas outros dois assumiram que queriam a bolsa, por isso furtaram.

Os 3 homens, de nacionalidade romena, são suspeitos de terem obtido cerca de 450 mil ienes como resultado dos furtos.

Fontes: TBS e ANN Imagem: ANN