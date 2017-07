2 corpos encontrados dentro da mala na floresta

Por volta das 23h40, policiais encontraram uma mala jogada na floresta, de Hadano (Kanagawa). Dentro da mala fechada com zíper havia 2 corpos, em decomposição.

As autoridades policiais estavam no processo de investigação do desaparecimento de 2 irmãs. Elas residiam em Yokohama, capital, e estão desaparecidas desde 7 deste mês. A notificação foi feita por uma mulher conhecida das duas e está sendo ouvida para conferir se ela tem mais alguma informação.

2 corpos seriam das irmãs

A polícia suspeita que os corpos encontrados sejam das duas irmãs, de nacionalidade chinesa, de 22 e 25 anos.

De acordo com a apuração da NHK, uma fonte revelou que a polícia já verificou as câmeras de segurança do prédio onde residiam. Na gravação um homem, conhecido delas, na faixa dos 30 anos, as visitou pouco antes da data do desaparecimento. Ele também será ouvido pela polícia.

A polícia já identificou o homem suspeito. Ele era conhecido de uma das irmãs e frequentava o apartamento delas. Segundo informações da polícia, ele era cliente da casa onde uma delas trabalhava. As imagens registradas pelas câmeras de segurança ajudaram na identificação. No dia 6 ele teria saído do prédio carregando uma mala.

Fontes: NHK, FNN e ANN Foto: ANN