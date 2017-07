100 balas de pistola encontradas no lixo do aeroporto incriminam estrangeira

De acordo com o Departamento de Polícia Metropolitana, foi encontrada uma grande quantidade de balas de arma de fogo em uma das lixeiras do saguão de embarque do Aeroporto Internacional de Haneda. O fato foi constatado pouco antes das 16h00 de terça-feira (4).

As autoridades policiais se apressaram para conferir as imagens das câmeras e identificaram a autora do descarte. Nesse mesmo dia, encontraram a mulher acompanhada do marido. Eles desembarcaram de um voo dos Estados Unidos e, de Haneda, prosseguiriam para um país do sudeste asiático. Por isso, estavam no saguão de embarque, o que significa que o casal conseguiu passar pela inspeção da Imigração portando as balas.

“Trouxe as balas por engano” disse a mulher

A mulher de nacionalidade americana, na faixa dos 60 anos, foi presa no mesmo dia por violação à Lei de Controle de Armas de Fogo e Espadas. Durante o depoimento ela disse “estavam guardadas em casa (EUA). Trouxe as balas por engano”.

Ela afirmou que depois do desembarque percebeu que as 100 balas de pistola calibre 22 estavam dentro de sua bagagem. “Pensei, não posso viajar com isso e descartei na lixeira”, confessou.

Agora, as autoridades policiais que a prenderam vão investigar como ela conseguiu passar pela inspeção de entrada sem que os funcionários tenham detectado as balas.

Fonte: NHK Imagem: NHK/ilustrativa