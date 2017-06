Trombadinha estrangeira é presa em flagrante dentro do trem

Pouco antes da 8h00 desta quinta-feira (8), uma mulher assalariada, 53 anos, que estava dentro de um dos vagões lotados da linha Seibu, na estação Kameido, em Tóquio, teve o seu cartão magnético de passagens (teiki-ken) e a carteirinha furtada de seu bolso.

A Polícia Metropolitana de Tóquio prendeu a trombadinha em flagrante, já que estava de olho nesse tipo de furto. Segundo a informação para a NHK, ela usava um cachecol de 1,70 m para esconder a mão e teria dado uma de batedora de carteira. Só que o objeto do furto foi uma carteirinha de passagens com desconto, usualmente adquirida pelos trabalhadores com trajetos fixos.

A trombadinha foi levada pelas autoridades policiais, identificada como Kalk Bogati Nirmala, de cidadania nepalesa, 29 anos e emprego incerto. Apesar de ter sido flagrada, ela nega ter dado uma de trombadinha e diz “encontrei a passagem e recolhi, apenas isso”.

No entanto, as autoridades policiais receberam mais de 10 queixas nesses últimos 2 meses, com o mesmo modus operandi. As vítimas são todas mulheres, como foi o caso desta quinta-feira. Como há descrições da suspeita, a polícia está verificando se há alguma relação com a nepalesa detida para investigação, já que os prejuízos somam mais de 200 mil ienes.

Fonte: NHK Imagem: Wikiwand