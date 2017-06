Serial killer japonesa conhecida como “viúva negra” alega inocência

Uma mulher de 70 anos, apelidada de “viúva negra” após ser acusada de assassinar seu marido e outros ex-parceiros ao envenená-los com cianeto, alegou inocência na primeira audiência de seu julgamento realizado no Tribunal Distrital de Quioto na segunda-feira (26).

“Eu confio o assunto inteiramente aos meus advogados”, disse Chisako Kaheki ao tribunal. A defesa negou as acusações de assassinato e tentativa de assassinato seguido de roubo envolvendo 4 homens idosos, salientando que a acusada, atualmente, está sofrendo de demência e não é capaz de se defender sozinha.

Promotores visam usar as evidências circunstanciais para provar a culpa de Kaheki em meio à falta de prova física e espera-se que mais de 50 pessoas sejam convocadas como testemunhas durante o julgamento, que poderá durar até o dia 7 de novembro.

Durante as investigações, Kaheki admitiu ter usado cápsulas de cianeto para envenenar as 4 vítimas, mas a defesa retirou a confissão posteriormente para que ela não fosse considerada culpada.

Heranças no valor total de 1 bilhão de ienes

Sabe-se que mais de 10 homens que tiveram um envolvimento amoroso com ou associado à Kaheki morreram, permitindo que ela herdasse cerca de 1 bilhão de ienes ($8.98 milhões) no total, segundo fontes investigativas.

De acordo com a acusação, Kaheki assassinou seu marido de 75 anos, Isao, assim como seus ex-parceiros Masanori Honda (71) e Minoru Hioki (75), e tentou matar seu conhecido, Toshiaki Suehiro (79), ao fazê-los beber cianeto entre 2007 e 2013.

Na audiência presidida pela juíza Ayako Nakagawa, promotores afirmaram que Kaheki cometeu os crimes com o propósito de herdar os patrimônios das vítimas, dizendo que uma vez ela pediu a uma empresa que abrisse o cofre de um dos homens idosos no dia depois da morte dele.

“As vítimas dos 4 casos são todos homens idosos e morreram envenenados por cianeto de potássio. Suas condições e causas de morte são muito similares”, disseram os promotores.

Os promotores não deixaram claro como ela obteve o cianeto.

O julgamento será longo

Kaheki foi presa pela primeira vez em novembro de 2014 e indiciada no mês seguinte sob a acusação de ter matado Isao, que morreu em dezembro de 2013 na residência onde o casal morava em Muko (Quioto). Eles haviam se casado no mês anterior. Ela foi então indiciada em conexão com as mortes de outros 3 homens.

O julgamento poderá durar até o dia 7 de novembro, 135 dias, em um dos mais longos já realizado no Japão.

Mais de 600 pessoas fizeram fila na manhã do primeiro dia para conseguir um ingresso para assistir ao julgamento de alto perfil.

Fonte: Japan Today/Kyodo Imagem: ANN