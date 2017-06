Professor é preso por ter jogado fluidos corporais em menina de 7 anos

A Polícia de Hiratsuka, em Kanagawa, anunciou no domingo (25) que prendeu Shohei Sato, de 22 anos, professor de shougakkou (escola de ensino fundamental), residente em Aikawa pela suspeita de abuso sexual.

Segundo a polícia, Sato havia jogado seus fluidos corporais numa estudante do shogakkou, de 7 anos, em uma instalação comercial de Hiratsuka. O caso ocorreu em 17 de junho.

De acordo com as investigações policiais, Sato teria jogado os fluidos corporais quando o pai da menina afastou-se dela, deixando-a sozinha por um breve momento. Os fluidos corporais atingiram as pernas e a roupa da garota.

As câmeras de segurança do local capturaram o momento do ocorrido e de Sato fugindo da cena do crime, segundos depois.

Segundo a polícia, Sato admite a suspeita. “Não há dúvidas de que joguei meus líquidos corporais na garota. Fiz para me satisfazer.”

O Comitê de Educação da Província de Kanagawa comentou que “este é um ato intolerável. Lidaremos estritamente com o caso.”

Fonte: TBS News Imagem: FNN News