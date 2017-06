Prisão do primeiro fraudador usando Apple Pay no Japão: mais de 4 milhões de ienes

O serviço Apple Pay foi lançado no Japão no outono do ano passado, junto com o iPhone 7. Ele permite que o usuário realize suas compras de forma fácil, bastando passar o smartphone no aparelho próprio. Para isso, é preciso registrar o seu cartão de crédito no Apple Pay. Apesar de ser um sistema considerado seguro, difícil de ser hackeado, fraudes com cartão de crédito falso têm sido descobertas em várias partes do mundo.

No Japão, o primeiro caso ocorreu na província de Saitama. O dono da loja de conveniência que vendeu os produtos achou que se tratava de um turista estrangeiro que faz compras fartas. No entanto, tratava-se de um caso de fraude.

Gastou mais de 4 milhões de ienes

Segundo o jornal Sankei, o réu indiciado pela Promotoria Pública de Saitama, é de cidadania chinesa e tem 29 anos. No período de 2 dias, entre 26 e 27 de março deste ano, teria adquirido 981 pacotes de cigarros – cada pacote contém 10 maços. Tudo foi pago com o Apple Pay, totalizando 4,45 milhões de ienes.

De acordo com as informações da Polícia da Província de Saitama, esse foi o primeiro caso de fraude com cartões de crédito falsificados, registrados no Apple Pay. O réu que está respondendo na justiça não agiu sozinho. Como há um limite de 20 mil ienes por compra, o réu e mais 2 comparsas, de ambos os sexos, teriam ido à mesma loja de conveniência e feito 704 operações para comprar os pacotes de cigarro, com dois iPhone 7.

A polícia obteve a declaração do dono da loja de conveniência: “pensei que fossem turistas estrangeiros fazendo compras fartas”.

Operadora do cartão de crédito avisou a polícia

Mas, a operadora do cartão de crédito achou o comportamento estranho e avisou a polícia. E a operadora estava correta. O fraudador obteve informações de um homem de Kanagawa e de uma mulher de Saitama e registrou-as no Apple Pay. Para registrar o cartão no Apple Pay é necessário efetuar o reconhecimento da pessoa na operadora de cartão de crédito.

De acordo com a matéria, os investigadores do caso descobriram que o fraudador disse para a operadora que “o dono do smartphone mudou” e dessa forma, foram enviados códigos de autenticação para um outro endereço de e-mail que não eram dos titulares do cartão de crédito.

As operadoras dos cartões de crédito precisam realizar verificações com mais rigor, apontam especialistas, segundo o jornal.

Fonte: Sankei News Imagem ilustrativa: LiveDoor