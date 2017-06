Prisão de 3 de uma super quadrilha de vietnamitas especializada em furto

A Polícia Metropolitana de Tóquio anunciou a prisão de 3 homens de cidadania vietnamita, nesta sexta-feira (2). Eles são Nguyen Van Sau, 26 anos, desempregado e com endereço incerto, Pham Trung Kien, 28, e Pham Duc Dong, 22.

De acordo com os policiais da Divisão 3 de Investigação, Nguyen e Kien, mais comparsas, teriam quebrado a vidraça de uma residência na cidade de Komae (Tóquio) para realizar um furto, em 24 de dezembro do ano passado. Dessa residência teriam levado 8 peças em colar de pérolas, relógios, anel de diamante e outras joias. Os danos foram de 1,08 milhão de ienes só dessa casa.

Em 8 de janeiro deste ano, o mesmo grupo teria entrado em uma casa, na província de Saitama, e o fruto dos furtos foi de 7,2 milhões de ienes. Dessa residência teriam levado 500 mil ienes em espécie, além de 12 peças, entre relógios e joias.

Quadrilha de 30 elementos: furtos de 250 milhões de ienes

Na quinta-feira (1o.) os policiais deram uma batida no apartamento de Nguyen, em Ayase (Kanagawa). Lá encontraram uma grande quantidade de relógios de marca e joias de diamante, segundo a polícia.

De acordo com as explicações fornecidas pela Polícia Metropolitana de Tóquio, o grupo de Nguyen vem agindo desde junho de 2.016, sempre com o mesmo modus operandi, invadindo residências, aproveitando o horário em que os moradores se encontram ausentes.

As autoridades policiais estimam que devam ter realizado “limpa” de joias e relógios em cerca de 300 residências. Nguyen parece ser a figura central de uma quadrilha composta por, pelo menos, 30 comparsas. Pelas investigações, os elementos sempre se deslocam de trem para o furto nas residências. Segundo levantamentos da polícia, a soma dos danos causados pela quadrilha nas vítimas deve ser de mais de 250 milhões de ienes.

Nguyen nega que tenha cometido os furtos, segundo a polícia.

Fontes: Asahi e ANN Imagem: ANN