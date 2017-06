Policial é indiciado pelo assassinato da esposa; morte dos 2 filhos está sob investigação

Promotores acusaram, na quinta-feira (29), um policial pelo assassinato de sua esposa no início de junho na casa onde moravam em Ogori (Fukuoka). Os dois filhos do casal também foram encontrados mortos na residência.

Mitsuru Nakata, um sargento de 38 anos da Polícia da Província de Fukuoka, é acusado de estrangular sua esposa Yukiko, da mesma idade, logo após a meia-noite no dia 5 de junho. A polícia ainda está investigando se ele estava envolvido na morte das 2 crianças.

Fontes investigativas disseram que Nakata continuou negando a acusação.

Nakata, que trabalha para a divisão de envio de comunicação da polícia provincial, foi preso no dia 8 de junho após a polícia ter coletado evidência biológica de uma das unhas da esposa, sugerindo que ela tenha arranhado o marido em uma briga.

O sargento disse aos investigadores que ele saiu para o trabalho na manhã do dia 6 de junho. Ele vivia na casa com sua esposa, seu filho Ryosuke, de 9, e sua filha Miyu, de 6.

Os corpos das vítimas foram encontrados após a irmã de Yukiko ter visitado a casa. A irmã encontrou Yukiko no primeiro andar, na cozinha, de barriga para cima, enquanto as duas crianças estavam mortas sobre suas camas no segundo piso.

Visto que a residência estava cheia de fumaça, a polícia suspeita que Nakata tenha tentando atear fogo na casa para destruir evidências.

Outras informações do caso:

Fonte: Japan Today/Kyodo Imagem: NHK