Novas informações sobre o caso do policial que teria matado a esposa e os filhos

No dia 6 deste mês, Yuriko Nakada (38) e seus dois filhos: Ryosuke (9) e Miyu (6) foram encontrados mortos por estrangulamento dentro da casa deles, em Ogori (Fukuoka) – veja a matéria completa aqui.

Pela suspeita do assassinato de Yuriko, seu marido e sargento da Polícia de Fukuoka, Mitsuru Nakada (38) foi preso. Mitsuru nega a suspeita.

Mitsuri admite que “as relações conjugais estavam péssimas”

Durante as investigações, embora tenha negado a suspeita de assassinato, Mitsuru admitiu que “sua relação com a esposa estava péssima. ”

Fora isso, a polícia verificou marcas de arranhões no braço de Mitsuru feitas recentemente e, a partir dos exames de DNA de pedaços de pele restantes nas unhas da esposa Yuriko, a polícia descobriu que eram de Mitsuru.

A polícia acredita que eram machucados contraídos quando Yuriko resistia à tentativa de assassinato.

Mitsuri havia reprovado no teste de promoção no dia anterior

Antes do incidente, Mitsuru havia realizado um teste de promoção para inspetor da polícia. No dia anterior dos corpos serem encontrados, Mitsuru havia reprovado no segundo teste, segundo os investigadores.

A perícia está investigando cuidadosamente o motivo de Mitsuru ter assassinado Yuriko levando em consideração essas novas informações.

Fonte: NNN News