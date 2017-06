Mulher foi encontrada morta no motel, cheia de cortes pelo corpo

Por volta de 1h40, desta sexta-feira (2), uma mulher foi encontrada morta em um quarto de motel. Segundo a imprensa, a mulher ainda não identificada estava caída no piso do banheiro de um quarto de motel, em Miyota-machi (Nagano). Foi descoberta por um homem relacionado ao trabalho dela, segundo o noticiário da TBS. O conhecido acionou a polícia. Ela já estava com parada cardiorrespiratória e foi levada de ambulância para o hospital, na cidade de Saku, onde foi confirmada a sua morte.

Segundo o jornal Asahi, no seu corpo havia muitas lesões, como facadas, do pescoço para baixo e sangue em volta dela.

A polícia local verificou as câmeras de segurança para identificar o homem que esteve com ela no apartamento do motel. Com suspeita de assassinato, a polícia se apressa para identificar a mulher. Sabe-se que ela tinha 21 anos.

Mais tarde, por volta das 11h00 os policiais encontraram o homem que esteve com ela, em um carro, num local distante do motel. Ele foi levado para a delegacia de Saku, onde está sendo ouvido seu depoimento a respeito das circunstâncias, segundo o noticiário da TBS.

O motel fica a 3Km da estação JR Sakudaira, em uma área comercial e industrial.

Fontes: ANN, TBS e Asahi Imagem: ANN e TBS