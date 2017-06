Mulher é presa por ter maltratado e enterrado gatos em parque

Erika Takezawa (25), desempregada e residente em Asaka (Saitama), foi presa por volta das 8h00 de terça-feira (6) por suspeita de violação da “Lei do Bem-Estar Animal”.

Segundo a polícia, em setembro do ano passado, Takezawa criava 13 gatos em um quarto de seu antigo apartamento do bairro de Minami, Sagamihara (Kanagawa). O ambiente era inapropriado e anti-higiênico, e Takezawa maltratava os animais, o que resultou em suas mortes, segundo as investigações policiais.

Além disso, Takezawa confessou que enterrou 11 desses 13 gatos em um parque de Sagamihara. A polícia vinha suspeitando disso desde novembro do ano passado, quando verificaram que realmente os gatos estavam enterrados no local a partir de uma denúncia local.

Durante as investigações, Takezawa confessou que “joguei os gatos no parque, mas não os maltratava”, negando parte da suspeita. Segundo as investigações policiais, a mulher alimentava os animais 1 vez a cada 3 a 4 dias.

A polícia continua as investigações.

Fonte: TBS News Imagem: FNN News