Mãe e dois filhos foram assassinados dentro de casa em Fukuoka

Em uma residência de Koitai, na cidade de Ogori (Fukuoka), a polícia encontrou o corpo de Yuriko Nakada (38), dona de casa, e de seus filhos Ryosuke (9), estudante do quarto ano da escola primária (ensino fundamental), e Miyu (6), estudante do primeiro ano da escola primária.

Na quarta-feira (7), a polícia determinou que se tratava de um caso de assassinato a partir de marcas no pescoço das vítimas. Fora isso, a polícia encontrou rachaduras no pescoço de Yuriko, provando que o assassinato a matou brutalmente. 56 oficiais da Delegacia de Ogori estão trabalhando no caso atualmente.

Polícia acreditava que se tratava de um assassinato-suicídio no início

No início das investigações, a polícia acreditava que se tratava de um caso de assassinato-suicídio. Contudo, ao confirmar que a mãe morreu por asfixia, a polícia afirmou que se tratava de um caso de apenas assassinato.

Segundo a polícia, estima-se que o horário da morte das crianças foi por volta das 0h00 ~ 5h00 de terça-feira (6). A polícia suspeita do pai (38), oficial da polícia, pois suas explicações não batiam com os fatos. “Quando eu estava indo para o trabalho por volta das 6h45, os três estavam dormindo no quarto”, disse o pai.

Segundo os responsáveis pela investigação, havia marcas de hemorragia subcutânea no pescoço de Yuriko que não apareceriam em suicídios. Os peritos acreditam que o horário estimado da morte de Yuriko foi por volta das 0h00 ~ 9h00 de terça-feira.

Ao lado do corpo de Yuriko, foram colocados restos de carvão que parecem ter sido queimados. A polícia acredita que o assassino tentou disfarçar o caso para um assassinato-suicídio.

Foram encontradas marcas de estrangulamento por cadarços nos pescoços das crianças, e a causa da morte foi asfixia.

O caso foi descoberto pela polícia por volta das 9h00. O corpo de Yuriko estava deitado de barriga para cima na cozinha do primeiro andar, e as crianças foram encontradas deitadas em cima do colchão (futon) de um quarto do segundo andar.

“Minha irmã se suicidou” foi a informação que a polícia recebeu

Por volta das 8h40, a escola que as crianças frequentavam informou ao pai que elas não foram para a escola. O pai então ligou para a irmã mais velha de sua esposa e pediu para ela verificar a casa. Por volta das 9h10 de terça-feira, ela encontrou o corpo de Yuriko.

Momentos depois, a polícia recebeu um chamado que informava: “Minha irmã mais nova se suicidou.”

De acordo com a irmã de Yuriko, a porta estava destrancada e não havia indícios de confrontos na casa. Após isso, o pai explicou que “sempre dormimos todos juntos em nosso quarto no segundo andar, e na noite anterior não foi diferente”, durante o interrogatório.

Segundo a irmã de Yuriko, ela estava enfrentando problemas na criação de seus filhos.

Fonte: Nishi Nihon Shimbun