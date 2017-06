Homem se esconde por 5 horas dentro de banheiro de conbini antes de ser preso

Segundo os investigadores, por volta das 15h30 de sexta-feira (9), um homem desempregado de aproximadamente 30 anos ficou por cerca de 5 horas dentro do banheiro de uma loja de conveniência (conbini).

De acordo com os policiais, o sujeito fugiu para o banheiro após um policial tê-lo abordado em uma rua de Adachi (Tóquio) e iniciado um interrogatório.

Após isso, o homem ficou sentado no banheiro por aproximadamente 5 horas. Depois desse período, o policial entrou dentro do banheiro e verificou que o homem estava dormindo após ter tomado um remédio para dormir.

O homem foi transportado para o hospital e, apenas no dia seguinte, o sujeito recobrou a consciência. Após isso, os policiais confirmaram uso de drogas estimulantes no exame de urina do indivíduo.

A Polícia Metropolitana de Tóquio está investigando como o indivíduo obteve as drogas.

Fonte: ANN News