Homem em chamas entra em estabelecimento comercial de Osaka pedindo ajuda

Um homem, que aparentemente parecia ter sido incendiado, entrou cambaleando em uma loja de aparelhos elétricos na cidade de Sakai (Osaka) no final da tarde de segunda-feira (19), segundo informações da polícia.

O incidente ocorreu por volta das 17h30. O jornal Sankei divulgou que a polícia recebeu um chamado da loja, localizada no distrito de Nishi, dizendo que um homem em chamas havia entrado no estabelecimento, andando com dificuldade, e pediu ajuda.

O homem, de aproximadamente 40 anos, sofreu queimaduras em todo o seu corpo e sua condição na terça-feira (20) ainda era grave.

Segundo a polícia, uma testemunha relatou ter visto uma mulher fugindo do local em um veículo branco, que foi encontrado em um estacionamento a cerca de 150 metros de distância. Parte do banco do motorista havia sido queimada.

Fonte: Japan Today Imagem: ANN