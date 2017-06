Homem é preso por ter imprimido notas de ¥1.000 e as utilizado em pagamentos

Makoto Nagatsuka (42) foi preso por ter imprimido notas falsas de ¥1.000 e ¥5.000 e as utilizado em pagamentos em lojas de conveniência. Nagatsuka teria imprimido as notas através de sua impressora de sua residência na cidade de Tokorozawa (Saitama).

Segundo a polícia, um funcionário percebeu que as notas não possuíam marca d’água quando estava fazendo a contabilidade das vendas. Nagatsuka havia comprado latas de café e cigarros na loja com as notas falsas.

Nagatsuka imprimiu aproximadamente 40 notas no total. Durante as investigações, Nagatsuka confirmou a suspeita e argumentou que “não tinha trabalho e fiz para sobreviver.”

Fonte: ANN News