Homem é preso por ter ameaçado funcionária de jardim de infância com faca

Um homem de 53 anos que teria ameaçado uma funcionária de um jardim de infância com uma faca na cidade de Koshigaya foi preso, segundo a polícia, divulgou a Nippon News Network na quarta-feira (28).

Shigenori Otake, que reside próximo ao jardim de infância, aparentemente, foi até o local com um faca em mãos, após ficar irritado com o barulho das crianças tocando instrumentos musicais.

O incidente ocorreu por volta das 11h45 do dia 26. Acredita-se que Otake tenha ameaçado a funcionária de 23 anos através da janela de uma sala do estabelecimento de ensino, gritando “Todo dia, todo dia, é muito barulhento”. Um oficial da Polícia de Koshigaya seguiu até o local, após outro empregado do estabelecimento ter entrado em contato.

Otake foi preso em sua casa sob suspeita de violar a lei relativa à punição de violência física e outros. De acordo com a Polícia de Koshigaya, que realizou a prisão, Otake disse que “estava irritado com o som dos instrumentos, e que tinha levado uma faca ao local para reclamar. No entanto, não ameaçou ninguém”.

Havia cerca de 330 crianças no jardim de infância no momento do incidente, mas nenhuma delas ficou ferida. Desde 2015, três cartas reclamando sobre o barulho foram recebidas pelo estabelecimento de ensino e a polícia agora está investigando se essas correspondências tem a ver com Otake.

Fonte: Mainichi Imagem: NNN