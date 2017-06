Homem é encontrado morto em casa; corpo da esposa é descoberto em rio próximo

Um homem de 82 anos foi encontrado morto em sua casa localizada na cidade de Chigasaki (Kanagawa) no domingo (18). Antes, a polícia havia encontrado o corpo de sua esposa, de 77 anos, em um rio próximo.

De acordo com a polícia, o corpo de Hiroyasu Fukawa foi encontrado sobre a cama com uma corda enrolada no pescoço, divulgou a Fuji TV. Fukawa foi encontrado pela sua neta de 19 anos, que também mora na casa.

Cinco horas antes, o corpo da esposa de Fukawa foi encontrado no Rio Sagami, a cerca de 500 metros da residência onde morava o casal.

Imagens de câmeras de vigilância da residência mostraram a esposa de Fukawa saindo de bicicleta por volta das 5h30. A bicicleta foi encontrada em uma ponte ao longo do rio.

Segundo a polícia, nos últimos 10 anos, a mulher vinha cuidando de seu marido, que sofria de demência, e suspeita que ela tenha o matado e depois cometido suicídio ao pular no rio.

Fonte: Japan Today Imagem: ANN