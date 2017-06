Homem é condenado à prisão perpétua por matar mulher e bebê

Na segunda-feira (26), um tribunal condenou um homem de 48 anos à prisão perpétua pelo assassinato de sua amante e o filho deles de 7 meses na província de Fukuoka em 2004.

Ao transmitir a sentença como buscada pelos promotores, o Tribunal Distrital de Fukuoka disse que Kazuhiro Yoshidomi esfaqueou Katsumi Shiga, de 28 anos, e estrangulou o filho deles, Kazuto, de apenas 7 meses, descrevendo o crime como “brutal sem espaço para compaixão”.

Yoshidomi, que já era casado com outra mulher, “tirou as vidas preciosas, incluindo a de um bebê, em um caso grave”, visto que ele estava irritado pelo fato de Shiga culpá-lo por não ter casado com ela enquanto viviam juntos, disse o juiz Akira Maruta.

No julgamento, a defesa de Yoshidomi buscou de 13 a 15 anos de prisão, dizendo que o réu admite as acusações e que se arrepende pelo que fez.

De acordo com a sentença, Yoshidomi matou Shiga com facadas no peito e estrangulou Kazuto com uma corda no apartamento onde moravam na cidade de Kurume em dezembro de 2004.

Fonte: Japan Today Imagem: Bank Image