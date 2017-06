Funcionária é suspeita em casos de incêndio em jardim de infância

Uma funcionária de um jardim de infância surgiu como suspeita em uma série de incêndios que ocorreram no seu local de trabalho na cidade de Osaka, informaram fontes investigativas na quarta-feira (14).

No mês passado, o Ikusei Kindergarten, localizado no distrito de Miyakojima registrou dois casos suspeitos de incêndio, embora ambos tenham sido contidos em seus estágios iniciais.

O primeiro incêndio ocorreu na noite do dia 16 de maio quando caixas de papelão no segundo andar do prédio do jardim de infância foram queimadas. Alguns funcionários estavam em serviço, mas nenhum deles ficou ferido, de acordo com a polícia.

No dia 30 de maio, outro incêndio destruiu roupas que estavam em um depósito no terceiro andar. Desta vez, três crianças estavam no prédio, mas todas foram evacuadas de forma segura, segundo a polícia.

A polícia de Osaka suspeita que a funcionária, cujo nome não foi divulgado antes de ser registrada uma acusação formal, pode estar envolvida nos dois casos de incêndio.

Fonte: Japan Times/Kyodo Imagem: Kyodo