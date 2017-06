Ex-yakuza é preso por contrabando depois de ficar 7 anos foragido

O Departamento de Polícia Metropolitana anunciou a prisão de um ex-integrante da yakuza, 64 anos, na noite de segunda-feira (26).

Em 20 deste mês, Seichiro Kiyo, o ex-mafioso, foi abordado pelas autoridades policiais da China. Ele se encontrava na cidade portuária Qingdao, província de Shandong, e overstaying, por isso foi detido. Posteriormente recebeu ordem de deportação e foi algemado dentro do voo da China para o Japão (Narita). Sobre ele há suspeita de contrabando de 9,3Kg de estimulantes de Taiwan, na época avaliados em 650 milhões de ienes.

Em setembro de 2.010 ele teria enviado de Taiwan 5 objetos cilíndricos, onde teria escondido esse montante de drogas. A remessa via EMS tinha como destino a residência de um integrante da yakuza, da cidade de Sagamihara (Kanagawa).

Essa tentativa de contrabando foi descoberta por um funcionário da inspeção no Aeroporto Internacional de Narita. De acordo com a matéria do jornal Sankei, logo depois, a polícia arrastou 5 homens suspeitos, dos quais 3 já receberam condenação pela violação da Lei de Controle de Drogas.

7 anos foragido na China: prisão de ‘peixe grande’

Na ocasião da apreensão (set/10), Kiyo teria fugido para Xangai e a polícia japonesa acionou as autoridades chinesas para a prisão e entrega do ex-mafioso.

Ele era um dos líderes da organização de yakuza Kyokuto-kai, conhecido como ‘peixe grande’ do esquema de contrabando de drogas. Kiyo tinha contatos e rotas em Taiwan e China.

As autoridades japonesas já apreenderam dessas rotas mais de 1,5 mil quilos de drogas para o Japão, até o ano passado, de acordo com informações do jornal Sankei.

Segundo a imprensa japonesa, o ex-yakuza preso admite as suspeitas sobre ele.

Fontes e foto: Sankei e NHK