Estrangeiros são presos por extorquirem e espancarem estudantes do koukou

Akira Patanmabon (20) e outros 3 estrangeiros de Laos foram presos pela suspeita de terem extorquido aproximadamente ¥150.000 em dinheiro de estudantes do primeiro ano do koukou (ensino médio) de Machida (Tóquio), e terem espancado os estudantes em dezembro do ano passado.

Segundo a Polícia Metropolitana de Tóquio, Patanmabon estava procurando o responsável por ter derrubado sua bicicleta em uma loja de conveniência (combini), e acabou descobrindo que os estudantes estavam envolvidos no caso.

O indivíduo pediu os números de telefone dos estudantes para discutir o assunto, mas ficou irritado por terem informado números falsos e cometeu a extorsão junto a seus companheiros.

Durante as investigações, 3 dos suspeitos admitiram a suspeita, incluindo o próprio Patanmabon, mas 1 deles nega participação.

Fonte: ANN News