Enfermeira é presa por roubar dinheiro de quarto de paciente

Uma enfermeira de 43 anos foi presa por roubar dinheiro que a família de um dos pacientes que ela cuidava. O paciente o tinha reservado o dinheiro para pagar despesas médicas, revelou a polícia.

Megumi Morita é acusada de roubar um envelope contendo 500.000 ienes do quarto do paciente em um hospital na cidade de Nishi Tóquio (Tóquio), em junho do ano passado, divulgou a Fuji TV.

De acordo com a acusação, o dinheiro estava em um envelope dentro da bolsa de uma filha do paciente idoso, que havia ido ao hospital para visitar o pai e pagar as despesas médicas.

O paciente estava em um quarto privado com acesso limitado a funcionários e visitantes. A polícia prendeu Morita com base em análise de imagens de uma câmera de vigilância.

De acordo com a polícia, Morita negou ter roubado o dinheiro.

Fonte: Japan Today Imagem: NNN