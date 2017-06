Descoberta de 1 bilhão de ienes em ouro no navio: 8 japoneses e chineses presos

De acordo com a Guarda Costeira, na noite de 31 de maio (quarta-feira), foram descobertos 206Kg em barras de ouro dentro de um barco, segundo a NHK.

As autoridades da Guarda Costeira do Japão foram realizar uma inspeção no barco, no Porto de Nagoia, cidade de Karatsu (Província de Saga), quando descobriram as barras de ouro, avaliadas em cerca de 1 bilhão de ienes, de acordo com informações do jornal Mainichi.

Segundo o noticiário da FNN, as barras de ouro estavam dentro de caixas de plástico. Além da suspeita de violação da Lei Aduaneira, as autoridades da Guarda Costeira acionaram também a polícia para outras investigações.

De acordo com os noticiários, vários homens foram levados para a delegacia para prestarem depoimento. Segundo o jornal Mainichi, foram 8 os presos: japoneses e chineses.

O noticiário da FNN verificou que o barco é da província de Aomori. Tanto as autoridades da Guarda Costeira quanto da polícia estão investigando para verificar a possibilidade de contrabando de ouro na região costeira.

Aumento de contrabando de ouro e assalto

Em todo o Japão o aumento de casos de contrabando de ouro é grande. Segundo informações do Ministério das Finanças, de 10 casos de apreensão em 2.010 houve um salto para 294 em 2.015.

As rotas mais visadas são entre Coreia do Sul e Kyushu.

Além do contrabando, há casos de assalto, como os de Fukuoka. Um deles foi em julho do ano passado, com 10 pessoas presas até o momento, em um assalto no valor estimado de 760 milhões de ienes. Em abril deste ano, houve mais um no valor estimado de 384 milhões de ienes. Esse último ainda não foi desvendado.

Fontes: FNN, NHK e Mainichi Foto: FNN