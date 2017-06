Cresce em 140% o número de vítimas da pornografia infantil no Japão

O Ministério da Saúde, Trabalho e Bem Estar do Japão divulgou um relatório sobre o número das vítimas da pornografia infantil – crianças e adolescentes, nesta quinta-feira (29). Em 2.016 houve um aumento de 140% das vítimas em relação ao ano anterior.

Foram 1.313 menores com idade abaixo de 18 anos, sendo que o público dos estudantes ginasiais (chugakko) foi o maior de todos e com um aumento repentino.

Além da pornografia, nesse total, se inclui a prostituição infantil. Em todo o país foram registrados 2.097 incidentes, os quais se tornaram casos policiais.

Segundo o noticiário da ANN, foram 185 crianças com idade até o ensino primário, sendo que os de idade ginasial superam 700 vítimas. Segundo análise do governo, vem crescendo o número de casos em que a vítima conhece as pessoas de má fé através das redes sociais. Depois, é ameaçada e acaba enviando nude.

O ministério estuda uma política para fortalecer o apoio às crianças e menores, com a finalidade de detectar precocemente o prejuízo, seja através de aconselhamento por telefone ou das instalações de bem estar infantil.

No momento, o ministério dispõe de uma página na web com números de telefone, e algumas com e-mail, de todas as províncias, para que os jovens possam ligar fazendo consulta. Essa tabela é em japonês.

http://www.npa.go.jp/higaisya/shien/torikumi/madoguchi.htm

Fontes: MHLW e ANN Foto ilustrativa: Pixabay