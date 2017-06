Corpos de 3 pessoas são encontrados dentro de casa em Saitama

A polícia deu início a uma investigação após os corpos de 3 idosos, que acredita-se serem irmãos, terem sido encontrados em uma casa na cidade de Koshigaya, província de Saitama.

De acordo com autoridades, um funcionário da assistência social entrou em contato com a polícia na tarde de segunda-feira (26), por volta das 15h30, preocupado com o fato de que jornais estavam acumulados na caixa de correio da residência, divulgou a Fuji TV. Ao chegar na casa, localizada na área de Sengendanishi, a polícia encontrou os corpos de 2 mulheres e de 1 homem.

Os corpos não apresentavam qualquer ferimento externo e suas roupas estavam intactas. A polícia acredita que os 3 são um homem de 75 anos e suas 2 irmãs, de 73 e 67 anos.

Vizinhos disseram à polícia que a última vez que viram o homem foi no final do mês de maio. Autópsias serão conduzidas para determinar a causa das mortes, informou a polícia.

Fonte: Japan Today Imagem: JNN