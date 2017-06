Armado com faca, homem tenta roubar pistola de policial

Um homem foi preso na quinta-feira (1º) em Tóquio após ele ter tentado roubar a pistola de um oficial em um posto policial no distrito de Katsushika.

De acordo com o Departamento Metropolitano de Polícia (MDP), por volta das 21h30, o homem identificado como Toshio Aizawa, de 68 anos e que não tem endereço fixo, apareceu no koban sem dizer uma palavra e ameaçou um policial com uma faca de cozinha dizendo “Dê-me sua pistola”.

O policial, entretanto, conseguiu atingir o braço de Aizawa, que segurava a faca, com um cassetete e o prendeu.

Segundo o MPD, o homem disse aos investigadores que queria “matar a polícia” ou “constranger os policiais ao roubar suas pistolas e identificações”.

