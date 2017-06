5 donas de casa presas por contrabando de ouro em Aichi

Nesta quinta-feira (1o.), a Polícia da Província de Aichi anunciou a prisão de 5 donas de casa por contrabando de ouro. Elas foram levadas pelos policiais de suas residências, por volta das 8h30. Elas teriam trazido barras de ouro escondidas no corset ou em bolso embutido na parte interna da roupa.

As mulheres foram descobertas pelas autoridades da Alfândega do Aeroporto Internacional de Chubu-Centrair, em dezembro do ano passado.

Teriam partido do Aeroporto de Incheon, Coreia do Sul para o Centrair, com as barras de ouro escondidas sob a roupa. O volume de ouro contrabandeado pelas 5 mulheres foi de cerca de 30Kg. Isso equivale a uma soma aproximada de 130 milhões de ienes.

Quem são as donas de casa

As 5 mulheres presas são donas de casa residentes em Okazaki e Gamagori (Aichi). A mulher que supostamente fazia o papel central delas é Yoshiko Ri (foto). Supõe-se que tenham sido recrutadas para fazerem o papel de transportadoras. A faixa etária delas varia de 40 a 70 anos.

As transportadoras teriam recebido as barras de ouro no aeroporto de embarque, na Coreia do Sul, vindas de Hong Kong, segundo a ANN.

A Polícia da Província de Aichi suspeita de quadrilha especializada em contrabando de ouro e continua investigando o caso. As 5 mulheres admitem o feito, segundo informação da polícia.

Fontes: ANN, Nikkei e Sankei Foto: ANN