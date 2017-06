3 jovens procurados pela polícia sob suspeita de roubo

A Polícia de Obu (Aichi) divulgou as imagens de 3 jovens, os quais são suspeitos de roubo.

Uma ocorrência foi registrada na madrugada de 11 deste mês, domingo. De acordo com a polícia, um homem de 25 anos foi roubado: foi agredido e teve 12 mil levados do seu bolso.

Segundo a matéria da CBC TV, a vítima foi agredida na rua e logo em seguida os ladrões fugiram. No entanto, as câmeras de segurança de uma loja de conveniência próxima registraram as imagens dos 3 suspeitos.

De acordo com a polícia, o homem que foi vítima do roubo contou que depois da ocorrência, os 3 jovens na faixa dos 20 anos, entraram em um único veículo e fugiram para o lado norte do local.

A Polícia de Obu está pedindo à população informações sobre esses 3 elementos e está empenhada na captura.

Fonte e foto: CBC