3 brasileiros, 1 mulher e 2 homens, foram detidos em Tochigi

Nesta terça-feira (27) a polícia da cidade de Sano (Tochigi) anunciou que havia feito a detenção de 3 cidadãos de nacionalidade brasileira sob suspeita de lesão corporal.

Em 30 de maio, por volta das 17h05, um homem empregado como haken shain, de 57 anos, também brasileiro, teria sofrido uma agressão física cometida pelos 3 elementos presos. Segundo a matéria, o fato ocorreu na rua, na cidade de Sano, onde a vítima teria recebido chutes e outras agressões na lateral do corpo.

De acordo com a matéria do Shimotsuke Shimbun, a vítima teria sofrido lesões com fratura de costela, com a gravidade de levar 1 mês para o tratamento.

Os nomes dos detidos não foram mencionados na matéria. As informações são de que um deles é de Oizumi (Gunma), desempregado, 52 anos, bem como uma mulher de 41, igualmente desempregada e do mesmo local. O terceiro é de Kazo (Saitama), empregado como haken shain. Eles foram detidos e estavam em período de investigação.

A matéria não informa os motivos da agressão. A informação é de que os dois desempregados, homem e mulher, negam as suspeitas.

De acordo com a matéria, os dois acabaram sendo liberados depois do período de detenção de no máximo 23 dias, por falta de provas suficientes, nesta terça-feira (27). Isso pode indicar que apenas um do grupo recebeu ordem de prisão depois desse período.

Fonte: Shimotsuke Shimbun Imagem ilustrativa: Wikimedia