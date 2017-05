Viagra falsificada vendida na web: polícia algema 2 homens

A Polícia Japonesa descobriu falsificação dos famosos comprimidos azuis usados para o tratamento de impotência sexual e prendeu 2 homens pelo crime.

Viagra é de propriedade da indústria farmacêutica Pfizer, portanto, vender produto similar usando a marca fere duplamente a legislação: uma de violação de marcas e patentes e outra dos produtos farmacêuticos.

A Polícia da Província de Kanagawa anunciou a prisão de 2 homens, na quinta-feira (25). Toshihisa Saito, 57, residente em Kita-ku, Tóquio, desempregado e Ryuichi Aoki, 41, residente em Toshima-ku, também na capital japonesa, arubaito, foram levados pelas autoridades policiais.

Eles teriam vendido 270 comprimidos falsificados usando a marca Viagra, para 4 homens. Teriam levantado 110 mil ienes, no período de abril do ano passado a abril deste ano. A suspeita da polícia é de que Aoki seria o fornecedor de Saito.

As autoridades policiais também levantaram que Saito obteve um faturamento de 670 mil ienes, desde 2.014. Foram 46 frascos contendo 30 comprimidos falsificados vendidos pela metade do preço normal do produto verdadeiro.

Segundo a polícia, os dois admitem o feito e explicaram que faziam as vendas para a complementação de renda.

A reportagem da NNN entrevistou um cliente, o qual declarou: “teve efeito, então não percebi que era falsificado”. Segundo a polícia, os comprimidos azuis que eles vendiam tinham princípios ativos parecidos com os originais.

O responsável pela Pfizer alerta “as imitações provocam problemas como dor de cabeça e, dependendo da combinação, há risco de vida. Por isso, não compre facilmente pela internet”.

