Tóquio: Estudante de medicina é preso por esfaquear dentista

Um estudante de medicina foi preso após ter esfaqueado um dentista no Hospital Odontológico da Universidade Médica e Odontológica de Tóquio, de acordo com a polícia.

De acordo com a delegacia de Motofuji, Yusuke Watanabe, de 30 anos, estudante do 4º ano da Escola Médica Nippon, teria atacado o dentista, de 41 anos, em um sala de tratamento no 6º andar do hospital antes de ser contido por outros médicos. Watanabe foi preso no local do crime após um funcionário ter alertado a polícia, por volta das 10h45, que “um médico havia sido esfaqueado”.

Watanabe, que admitiu ter esfaqueado o dentista, foi visto se aproximando dele com uma faca em cada mão. As duas facas de cozinha foram encontradas no local do crime.

O dentista, cujo nome não foi divulgado, foi esfaqueado na parte esquerda do quadril e na nuca, mas não corre risco de vida.

O Departamento de Polícia Metropolitana está investigando se houve algum tipo de problema entre os dois.

O hospital odontológico, que fica perto da estação Ochanomizu da East Japan Railway recebe por 1.800 pacientes por dia e aceita cerca de 19.000 internações anualmente, de acordo com sua home page.

Fonte: Japan Times, Jiji Imagem: Wikimedia