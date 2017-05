Produtos xing-ling levam estrangeira à prisão

Em uma ação conjunta entre as autoridades policiais de 3 províncias – Osaka, Saitama e Gifu – chegou-se à uma mulher, que seria a fornecedora de produtos falsificados para muitos, dos quais, 8 presos anteriormente.

A Polícia da Província de Gifu vinha investigando, desde janeiro deste ano, produtos falsificados de marca reconhecidas no mundo, sendo leiloados em um site na web.

Como parte do resultado dessa investigação, as autoridades das duas províncias, prenderam 8 homens e mulheres que obtinham rendimentos com os produtos suspeitos no leilão online. Eles teriam usado cerca de 130 mulheres, incluindo uma dona de casa, para postarem os produtos nos sites de leilão, segundo o jornal Chunichi.

Através dessas pessoas presas, chegaram à fonte, a fornecedora desses artigos xing-ling. A suspeita é Yon Sung Kim, 69, nacionalidade sul-coreana, desempregada, residente no bairro de Suminoe-ku, na cidade de Osaka (província homônima).

Fornecedora de xing-ling pode ter cúmplice

No apartamento onde residia até novembro do ano passado, no bairro de Nishinari, foram encontrados 2.748 itens de produtos xing-ling de diversas marcas famosas internacionalmente. Ela tinha bolsas, relógios, tapetes e carteiras imitando os da Chanel, Prada ou Louis Vuitton. Todos os quase 3 mil itens foram apreendidos pela polícia.

O anúncio da prisão de Kim, pela polícia de Gifu, foi feito nesta quinta-feira (25), como suspeita de violar a legislação de marcas e patentes. Segundo o noticiário da Chukyo TV, ela nega a acusação, apesar da evidência das provas.

As autoridades policiais suspeitam que ela tenha algum cúmplice e prosseguem com as investigações para apurar quem é o fornecedor dela.

