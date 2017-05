Prisão de 12 estrangeiros em Tóquio: golpes podem chegar a 100 milhões de ienes

Sob suspeitas de fraude e uso ilegal de cartões de crédito falsificados, a Polícia Metropolitana de Tóquio prendeu uma quadrilha de 12 malaios. De acordo com fatos levantados pelo jornal Yomiuri, junto às autoridades policiais, essa quadrilha era composta por homens e mulheres, na faixa dos 20 aos 30 anos.

Suspeita-se que a quadrilha agia basicamente na capital japonesa. Lojas de departamento dos bairros de Itabashi, Ginza ou Shinjuku eram os alvos para a aplicação dos golpes. Nas lojas, adquiriam produtos de marcas famosas, pagos com cartões de crédito falsificados, tanto do Japão quanto da Malásia. A maioria dos itens adquiridos de forma fraudulenta era de bolsas consideradas artigos de luxo.

As matérias não informam o que a quadrilha fazia com as bolsas e outros artigos de luxo adquiridos com os cartões de crédito falsificados.

Da Malásia para o Japão através das redes sociais

Segundo a matéria, a maioria desses jovens atendeu a anúncios publicados nas redes sociais. Dessa forma, saíram da Malásia só para praticar esses atos ilegais no Japão.

De acordo com informações da polícia as suspeitas são de que eles tivessem atuado no período de novembro do ano passado a maio deste ano.

A polícia calcula que somente nas lojas de departamento da capital o volume dos fraudes tenha sido na ordem dos 48 milhões de ienes.

No entanto, há suspeita de que essa quadrilha tenha agido em outras províncias do país, alastrando os prejuízos. Há possibilidade de que o volume dos golpes possa chegar a 100 milhões de ienes, calcula a polícia.

Outro detalhe a ser considerado é outra suspeita da polícia. Pode ser no pano de fundo desses 12 elementos tenha uma organização criminosa internacional. Assim, prossegue com as investigações.

Fontes: Yomiuri e Chunichi Imagem ilustrativa: Flickr/Wikimedia