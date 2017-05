Preso o causador dos atrasos no shinkansen, que afetou 21 mil passageiros

O shinkansen é um meios de transporte mais eficientes na questão de pontualidade. No entanto, no final da tarde de quarta-feira (17), os veículos de imprensa anunciaram que várias linhas tiveram suas operações interrompidas.

De acordo com o pronunciamento da JR Tokai Shinkansen, o total de tempo de atraso em várias linhas foi de 36 minutos. Com a paralisação temporária de mais de meia hora, passageiros de diversas estações tiveram que amargar a espera. Isso afetou 21 mil passageiros. A paralisação temporária foi no trecho Gifu Hashima-Maibara.

A Polícia de Maibara (Shiga) anunciou a prisão da pessoa que causou todo esse transtorno. Segundo informações publicadas no jornal Chunichi, por volta das 17h55 um homem teria saltado da plataforma da estação de Maibara para os trilhos do shinkansen. Ele foi percebido por um tripulante do shinkansen que estava parado na estação a fim de descer e receber os passageiros.

O intruso teria percorrido cerca de 100 metros sobre os trilhos, perseguido por funcionários da companhia. Um dos funcionários conseguiu segurá-lo e foi entregue às autoridades policiais. O homem, identificado como Teruhiko Shuto, 78 anos, residente em Yasaka-cho, cidade de Hikone (Shiga), foi preso em flagrante.

De acordo com o jornal, na polícia, o preso assumiu o fato de ter saltado nos trilhos, o que causou transtorno para a companhia do shinkansen e para os milhares de passageiros. A polícia não informou o motivo que levou o homem a saltar e caminhar sobre os trilhos.

Fonte: Chunichi Shimbun Imagem ilustrativa: blog/internet