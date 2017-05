Polícia divulga fotos dos 3 procurados pelo furto milionário das barras de ouro

O furto da barras de ouro que estavam sendo transportadas em maletas, ocorrido em julho do ano passado, próximo à estação de Hakata, ainda não foi totalmente resolvido pelas autoridades policiais da província de Fukuoka. As barras de ouro tomadas em assalto teriam o valor de 760 milhões de ienes.

Apesar da prisão de 7 elementos, sendo 4 supostamente os executores do furto, mais os que compraram as barras de ouro em conivência, ainda faltam 3 pessoas.

Uma delas teria sido mentora do furto milionário, onde os assaltantes se vestiram como se fossem da polícia. Um dos presos – Kazuki Noguchi, de 42 anos é empresário de uma empresa ligada à construção civil, de Nagoia (Aichi). Ele é irmão de um dos procurados.

As autoridades policiais decidiram divulgar os nomes e fotografia dos 3 elementos, na noite de terça-feira (23). Todos eles têm ocupação indefinida. Naoki Noguchi, 43, é supostamente o mentor do assalto milionário. Os demais são Ryuichiro Nakagaki, 40, e Tohru Sugano, 37, os quais teriam sido os comparsas no assalto.

Para localizar os procurados pela justiça, as autoridades policiais de Fukuoka investigam o paradeiro na cidade de Nagoia.

Fontes: NHK e TBS Imagem: TBS