Passageiro americano é preso no Aeroporto Internacional de Narita

No final do dia 1o., segunda-feira, passageiros da companhia aérea ANA, já dentro da aeronave Boeing 777, com destino a Los Angeles (EUA), no Aeroporto Internacional de Narita, tiveram que ter paciência.

Os motivos para essa paciência foram dois: o voo já estava com um leve atraso por causa dos raios e um passageiro americano estava agitado. O passageiro, cuja identidade não foi revelada, 40 anos, incomodou os demais por se encontrar alcoolizado, chegando a agredir outros passageiros.

Segundo o jornal Sankei, ele foi retirado da aeronave, no final da tarde, pelos funcionários da companhia aérea. Nessa ocasião chegou a agredir um dos funcionários.

A polícia de Chiba o prendeu em flagrante, sob suspeita de causar lesão nas outras pessoas.

O voo que já estava levemente atrasado por causa dos raios, decolou 1h40 depois por conta dessa ocorrência com o passageiro americano.

Fonte: Sankei News Imagem ilustrativa: Wikipedia