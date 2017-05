Jovens que entraram só de cueca e exibiram seus traseiros no conbini são algemados

Com o dia prestes a amanhecer, em 3 de abril deste ano, 2 jovens entraram em uma loja de conveniência da cidade de Otsu (Shiga) trajando apenas cueca. Segundo os registros, no período das 4h05 até 4h10, os dois falavam em voz alta, com tom de zombaria.

Além disso, os dois, um deles com aparência de ser menor de idade, teriam abaixado a cueca e exibido os respectivos traseiros no rosto do gerente. Nesse momento, o gerente, de 30 anos, estava arrumando as prateleiras.

O gerente registrou queixa na polícia pelo inconveniente e pela obstrução das atividades comerciais.

Um assume que mostraram o traseiro e outro nega

Nesta quinta-feira (25) a Polícia de Otsu Kita anunciou que prendeu os dois no dia anterior. Um deles, de 23 anos, é da cidade de Chigasaki (Kanagawa) e outro, o de menor, é residente em Otsu. Ele trabalha em uma empresa de construção civil.

Ambos vão responder por obstrução das atividades comerciais e pelos atos de obscenidade em público.

A polícia informou que o de maior nega as acusações mas o de menor confirma o que fizeram dentro da loja de conveniência.

Fonte: Sankei News Imagem ilustrativa: Flickr