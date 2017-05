Japão: funcionário americano da Merrill Lynch é preso sob suspeita de roubar bolsa

A Polícia Metropolitana de Tóquio anunciou a prisão um funcionário de cidadania americana, de uma grande instituição financeira e de investimentos – Merrill Lynch Japan Securities – nesta segunda-feira (15).

Ele foi identificado como Carlos Alfonso Arciniegas, 45 anos. Segundo a imprensa, na noite de 5 de janeiro deste ano, ele teria entrado no hall de um edifício, localizado no bairro Meguro, capital japonesa, e nessa ocasião teria roubado a bolsa de uma residente.

Durante a ação, ele teria pego a bolsa mas a mulher tentou recuperá-la, agarrando-se aos seus pés. No entanto, depois que a ameaçou com um faca pequena (de frutas), teria fugido do local. A mulher, funcionária de uma empresa, 37 anos, registrou queixa na polícia pelo roubo da bolsa e dos 28 mil ienes dentro dela.

Arciniegas recebeu a visita dos policiais em sua residência e foi levado no sábado (13), em consequência da análise das imagens registradas pelas câmeras de segurança do prédio.

Na delegacia, ele está sendo ouvido para saber o motivo que o levou a roubar a bolsa.

Fonte e imagem: TBS News