Homem morre em decorrência da água fervente jogada sobre ele

Um homem de 43 anos, desempregado, Sachio Shigeta, foi preso por suspeita de lesão letal contra o colega, com o qual dividia o apartamento. A vítima foi um homem de 65 anos, Tetsuo Tazaki, o qual morreu em decorrência da água fervente jogada sobre ele.

A polícia do bairro de Nishinari, cidade de Osaka (província homônima), recebeu um telefonema informando “acho que matei um homem”.

A ocorrência foi no amanhecer de domingo (7), quando o suspeito teria pego uma panela com água fervente e a derramou sobre o colega de moradia.

Motivo de ter jogado a água fervente

Apesar do próprio suspeito ter telefonado para a polícia para notificar a ocorrência, durante o interrogatório, ele não confirma parte do incidente que tirou a vida do colega.

De acordo com o noticiário da emissora MBS-Mainichi Broadcasting System, há cerca de 2 meses eles passaram a dividir o apartamento, contou a polícia, baseada no depoimento do suspeito. “Não há dúvida de que joguei a água fervente sobre ele, pois fiquei com raiva por causa da incontinência dele”, teria declarado o suspeito durante o interrogatório.

No entanto, ele nega parte da responsabilidade quando teria afirmado que “não acredito que ele tenha morrido em decorrência da água fervente”, caindo em contradição com o que disse ao telefone, quando chamou a polícia.

Fonte e foto: MBS