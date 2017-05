Homem é preso em flagrante por atear fogo dentro do shinkansen

Nesta sexta-feira, quando o relógio marcava pouco mais de 11h00, um homem ateou fogo em uma revista colocada sobre o assento do shinkansen. A ocorrência foi dentro de um dos vagões do shinkansen que partiu de Osaka, com destino a Kagoshima, da linha Sanyo, Mizuho 615.

De acordo com a Polícia da Província de Okayama, os próprios passageiros apagaram as chamas e ninguém se feriu com o incidente criminoso.

O shinkansen estava chegando na estação de Okayama (província homônima) quando ocorreu o incêndio. Assim que o shinkansen parou na plataforma, os policiais já estavam à espera para prender o incendiário.

O incendiário tem cerca de 70 anos e ele teria dito para as autoridades policiais “como estava se aproximando de Okayama, botei fogo”.

Com esse incidente, todos os passageiros dessa linha tiveram que descer na estação de Okayama. A JR decidiu cancelar a operação com esses vagões e encaminhou todos para um outro shinkansen.

Além disso, a JR informou que houve atraso na operação das linhas com destino ao sul do país.

Fontes: NHK e Nishinippon Fotos: NHK