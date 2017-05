Homem é baleado no estacionamento do Denny’s

Por volta das 20h10 de segunda-feira (29), a polícia recebeu um telefonema. “Teve uma briga aqui, um homem foi baleado. Quem atirou, fugiu”, teria sido o teor da denúncia no 110, segundo o jornal Sankei.

Quando os policiais chegaram ao local encontraram um homem caído. Ele estava consciente e foi socorrido, sendo levado a um hospital da cidade

Segundo a ANN, o tiro foi na parte superior do corpo. A NHK noticiou que foi encontrada uma bala no corpo do homem atingido, o qual tem cerca de 40 anos, de acordo com informações recebidas pela polícia.

O incidente ocorreu no estacionamento de um dos estabelecimentos da rede de family restaurant Denny’s. O restaurante fica em Sagamigaoka, na cidade de Zama (Kanagawa).

O homem que atirou fugiu em seguida, segundo testemunhas. Ele está sendo procurado pela polícia, a qual já investigou as câmeras de segurança do local. A arma usada não foi encontrada no local, portanto, o homem que a disparou fugiu com ela. O fugitivo está sendo procurado pela tentativa de homicídio.

O restaurante fica a 500 metros da estação Sagamihara, da linha Odakyu, em uma área residencial.

